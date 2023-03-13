В Україні не будуть анульовувати закордонні паспорти через зміну правил транслітерації

Процес анулювання закордонних паспортів українців у зв’язку зі зміною правил транслітерації зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Романа Бабія.
"Після недавніх повідомлень про автоматичне анулювання закордонних паспортів на сьогоднішнє засідання комітету правової політики запросили голову ДМС, щоб розібратися у цій, м'яко кажучи, "дивній" ситуації", - написав Бабій.
Як повідомила, очільниця Державної міграційної служби Наталія Науменко, процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, поновлено (чи найближчим часом буде поновлено).
Проте проблема залишається. Наразі близько 34 тисячі громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим - обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання - значить не одна й та ж людина.
За словами нардепа, з проблемою будуть боротися, але не анулюванням паспортів. Будуть переконувати змінити документи або просто міняти їх по закінченню терміну дії.
Нагадаємо, в Україні закордонні паспорти та ID-карти частини громадян автоматично стали недійсними. Це пов'язано із оновленням програмного забезпечення та зміною транслітерації за одним зразком.
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