В Україні не будуть анульовувати закордонні паспорти через зміну правил транслітерації

"Після недавніх повідомлень про автоматичне анулювання закордонних паспортів на сьогоднішнє засідання комітету правової політики запросили голову ДМС, щоб розібратися у цій, м'яко кажучи, "дивній" ситуації", - написав Бабій.

Як повідомила, очільниця Державної міграційної служби Наталія Науменко, процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, поновлено (чи найближчим часом буде поновлено).

Проте проблема залишається. Наразі близько 34 тисячі громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим - обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання - значить не одна й та ж людина.

За словами нардепа, з проблемою будуть боротися, але не анулюванням паспортів. Будуть переконувати змінити документи або просто міняти їх по закінченню терміну дії.