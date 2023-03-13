В Украине не будут аннулировать загранпаспорта из-за изменения правил транслитерации

"После недавних сообщений об автоматическом аннулировании загранпаспортов на сегодняшнее заседание комитета правовой политики пригласили главу ГТС, чтобы разобраться в этой, мягко говоря, "странной" ситуации", - написал Бабий.

Как сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко, процесс аннулирования остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в связи с этим, возобновлены (или в ближайшее время будут возобновлены).

Однако проблема остается. Сейчас около 34 тысяч граждан Украины имеют загранпаспорта с разной транслитерацией. Европейские партнеры недовольны, потому что некоторые украинцы злоупотребляют этим - обходят ограничения на пребывание за границей и получение помощи, используя для этого свои паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А на бумаге (или в электронной базе) разное написание - значит не один и тот же человек.

По словам нардепа, с проблемой будут бороться, но не аннулированием паспортов. Будут убеждать изменить документы или просто менять их по истечении срока действия.