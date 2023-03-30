Україні буде необхідно продовжити реструктуризацію держборгу, - Гетманцев

"Скоріш за все, на початку 2024 року Мінфін ініціюватиме переговори з приватними кредиторами про продовження реструктуризації", - сказав він.

Гетманцев відзначив сигнали від зовнішніх офіційних кредиторів - урядів країн-союзників продовжити паузу в погашенні та обслуговуванні заборгованості перед ними після 2024 року на час дії програми МВФ.

Нагадаємо, у березні Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу ("Група кредиторів", GCU) надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновити макроекономічну стабільність країни.

Надання фінансових гарантій з боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).