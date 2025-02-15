В України буде мало шансів вижити без військової підтримки США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США. Йдеться як про теперішній час, так і про період після закінчення нинішньої війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для NBC News.
"Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але в нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо", - заявив Зеленський каналу на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Він підкреслив, що не хоче думати про боротьбу з Росією без американської підтримки, і не хоче думати, що Україна і США не будуть стратегічними партнерами.
Також Зеленський сказав, що російський диктатор Володимир Путін кличе сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти кінець війні, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка зняла б деякі санкції і дозволила б російським військам перегрупуватися.
Нагадаємо, що в п'ятницю в Мюнхені Зеленський провів гарну зустріч із делегацією США на чолі з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом. За словами президента, сторони домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами. Також глава держави зазначив, що Україна готова максимально швидко рухатися до реального і гарантованого миру.
Зазначимо, що після першого дня Мюнхенської конференції глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Однак лише в той момент, коли Україна буде готова до переговорів.
"Готовність абсолютно зрозуміла, коли Україна матиме сильну позицію, узгоджену зі США та Європою. Коли буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав", - пояснив він.
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