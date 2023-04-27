В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot

В Україні розпочав роботу другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука в Telegram.
"Другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже у роботі! Підсилюємо ППО! Наближаємо перемогу!", - зазначив Олещук.
При цьому він оприлюднив селфі на тлі ЗРК, який почав боронити небо України.
Нагадаємо, 18 квітня Німеччина повідомила, що передала обіцяну Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
Пізніше, 23 квітня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що в Україні на бойове чергування заступив перший дивізіон Patriot.
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