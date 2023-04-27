RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot

Иллюстративное фото: в Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине начал работу второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.

"Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!", - отметил Олещук.

Фото: Николай Олещук на фоне ЗРК Patriot (t.me/MykolaOleshchuk)

При этом он обнародовал селфи на фоне ЗРК, который начал защищать небо Украины.

Напомним, 18 апреля Германия сообщила, что передала обещанную Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Позже, 23 апреля, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в Украине на боевое дежурство заступил первый дивизион Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины