В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot

В Украине начал работу второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.
"Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!", - отметил Олещук.
При этом он обнародовал селфи на фоне ЗРК, который начал защищать небо Украины.
Напомним, 18 апреля Германия сообщила, что передала обещанную Украине систему противовоздушной обороны Patriot.
Позже, 23 апреля, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в Украине на боевое дежурство заступил первый дивизион Patriot.
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