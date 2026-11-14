В Україні безкоштовно коригують рубці після травм та опіків: хто може скористатися програмою

В Україні діє програма безкоштовної корекції рубців після травм та опіків для військових, ветеранів та інших людей, які брали участь у захисті країни. Послуги охоплюють консультації лікарів, лазерні процедури та інші методи корекції шкіри.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства у справах ветеранів у Facebook.
Безкоштовну корекцію рубців можуть пройти:
Водночас для отримання допомоги потрібно завершити всі етапи хірургічних втручань, лікування та реабілітації. Рубцеві зміни шкіри мають сформуватися, а в людини не повинно бути протипоказань до лазерної корекції.
Програма передбачає первинну консультацію лікаря, оцінку стану рубців і складання індивідуального плану лікування.
До нього можуть входити сеанси лазерної корекції та ін'єкційні процедури. Перед кожним сеансом лікар оглядає пацієнта, а протягом лікування фахівці стежать за результатами та за потреби консультують дистанційно.
Також учасники програми отримують рекомендації з догляду за шкірою. Після завершення процедур лікар проводить підсумкову оцінку результатів і надає подальші рекомендації.
Щоб отримати допомогу, потрібно мати направлення від сімейного лікаря або профільного спеціаліста. Чинні військовослужбовці можуть отримати направлення у своїй військовій частині.
Для звернення до медичного закладу знадобляться:
Із цими документами потрібно звернутися безпосередньо до надавача послуг, подати заяву та згоду на обробку персональних даних.
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