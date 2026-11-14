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В Україні безкоштовно коригують рубці після травм та опіків: хто може скористатися програмою

08:07 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Василина Копитко
Як скористатися програмою (колаж РБК-Україна)

В Україні діє програма безкоштовної корекції рубців після травм та опіків для військових, ветеранів та інших людей, які брали участь у захисті країни. Послуги охоплюють консультації лікарів, лазерні процедури та інші методи корекції шкіри.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства у справах ветеранів у Facebook.

Хто може отримати допомогу

Безкоштовну корекцію рубців можуть пройти:

  • учасники бойових дій;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни;
  • військовослужбовці, зокрема іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті України;
  • представники служб цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби та управління спеціальних операцій НАБУ
  • поліцейські, які виконують завдання в районах бойових дій або безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Водночас для отримання допомоги потрібно завершити всі етапи хірургічних втручань, лікування та реабілітації. Рубцеві зміни шкіри мають сформуватися, а в людини не повинно бути протипоказань до лазерної корекції.

Які послуги надають

Програма передбачає первинну консультацію лікаря, оцінку стану рубців і складання індивідуального плану лікування.

До нього можуть входити сеанси лазерної корекції та ін'єкційні процедури. Перед кожним сеансом лікар оглядає пацієнта, а протягом лікування фахівці стежать за результатами та за потреби консультують дистанційно.

Також учасники програми отримують рекомендації з догляду за шкірою. Після завершення процедур лікар проводить підсумкову оцінку результатів і надає подальші рекомендації.

Як скористатися програмою

Щоб отримати допомогу, потрібно мати направлення від сімейного лікаря або профільного спеціаліста. Чинні військовослужбовці можуть отримати направлення у своїй військовій частині.

Для звернення до медичного закладу знадобляться:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни чи довідка про безпосередню участь у бойових діях.

Із цими документами потрібно звернутися безпосередньо до надавача послуг, подати заяву та згоду на обробку персональних даних.

Читайте також про те, що в Україні працюють майже 3000 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Знайти фахівця у будь-який громаді можна через "Дію".

Раніше ми писали про те, що в Україні розробили законопроєкт, який надасть право ветеранам перетинати державний кордон поза чергою. Ним зможуть скористатися і члени їхніх сімей, які подорожують разом із ветераном.

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