В Україні безкоштовно коригують рубці після травм та опіків: хто може скористатися програмою

Хто може отримати допомогу

Безкоштовну корекцію рубців можуть пройти:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, зокрема іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті України;

представники служб цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби та управління спеціальних операцій НАБУ

поліцейські, які виконують завдання в районах бойових дій або безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Водночас для отримання допомоги потрібно завершити всі етапи хірургічних втручань, лікування та реабілітації. Рубцеві зміни шкіри мають сформуватися, а в людини не повинно бути протипоказань до лазерної корекції.

Які послуги надають

Програма передбачає первинну консультацію лікаря, оцінку стану рубців і складання індивідуального плану лікування.

До нього можуть входити сеанси лазерної корекції та ін'єкційні процедури. Перед кожним сеансом лікар оглядає пацієнта, а протягом лікування фахівці стежать за результатами та за потреби консультують дистанційно.

Також учасники програми отримують рекомендації з догляду за шкірою. Після завершення процедур лікар проводить підсумкову оцінку результатів і надає подальші рекомендації.

Як скористатися програмою

Щоб отримати допомогу, потрібно мати направлення від сімейного лікаря або профільного спеціаліста. Чинні військовослужбовці можуть отримати направлення у своїй військовій частині.

Для звернення до медичного закладу знадобляться:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни чи довідка про безпосередню участь у бойових діях.

Із цими документами потрібно звернутися безпосередньо до надавача послуг, подати заяву та згоду на обробку персональних даних.