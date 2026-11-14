В Украине бесплатно корректируют рубцы после травм и ожогов: кто может воспользоваться программой

В Украине действует программа бесплатной коррекции рубцов после травм и ожогов для военных, ветеранов и других людей, участвовавших в защите страны. Услуги включают консультации врачей, лазерные процедуры и другие методы коррекции кожи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства по делам ветеранов в Facebook.
Бесплатную коррекцию рубцов могут пройти:
В то же время, для получения помощи нужно завершить все этапы хирургических вмешательств, лечения и реабилитации. Рубцовые изменения кожи должны быть сформированы, а у человека не должно быть противопоказаний к лазерной коррекции.
Программа предусматривает первичную консультацию врача, оценку состояния рубцов и составление индивидуального плана лечения.
В него могут входить сеансы лазерной коррекции и инъекционные процедуры. Перед каждым сеансом врач осматривает пациента, а в течение лечения специалисты следят за результатами и консультируют дистанционно.
Также участники программы получают рекомендации по уходу за кожей. После завершения процедур врач проводит итоговую оценку результатов и дает дальнейшие рекомендации.
Чтобы получить помощь, необходимо иметь направление от семейного врача или профильного специалиста. Действующие военнослужащие могут получить направление в своей военной части.
Для обращения в медицинское учреждение понадобятся:
С этими документами следует обратиться непосредственно к поставщику услуг, подать заявление и согласие на обработку персональных данных.
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