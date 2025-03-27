В Україні бачать загрозу суверенітету в новій угоді щодо копалин від США, - FT

США наполягають на широкій новій угоді щодо контролю над критично важливими корисними копалинами та енергетичними активами України, не пропонуючи Києву жодних гарантій безпеки натомість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Financial Times ознайомилося з новим проєктом угоди, який було надіслано до Києва. За їх даними, цей документ виходить за межі початкової спільної економічної угоди, укладеної минулого місяця в межах зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення російського вторгнення та компенсації військової допомоги Україні.
Українські високопосадовці висловили занепокоєння, що нова пропозиція може підірвати суверенітет країни, перенаправити прибутки за кордон і посилити залежність країни від Вашингтона.
За даними Financial Times, новий проєкт угоди є кроком до посилення контролю адміністрації Трампа над прибутковими природними ресурсами України. Вашингтон наполягає на її ухваленні в межах зусиль щодо припинення війни.
Документ охоплює всі мінеральні ресурси, включаючи нафту, газ та ключові енергетичні активи на території України. США також вимагають створення спільного інвестиційного фонду, доходи від якого розподілятимуться між двома країнами. Контролювати його має наглядова рада, у якій три з п’яти місць отримають американські представники, що фактично надасть Вашингтону право вето.
Окрім того, у проєкті зазначено, що "внески Сполучених Штатів після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році" будуть вважатися частиною цього партнерства.
Нагадаємо, що минулого місяця Україна та США планували підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр, проте цього не сталося через конфлікт між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.
Нещодавно Вашингтон передав Києву новий проєкт угоди, але, за словами Зеленського, це вже не рамковий документ, а повноцінна угода, яку має ратифікувати Верховна Рада.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон підготував для України остаточний варіант угоди про корисні копалини, і, за його словами, її можуть укласти вже наступного тижня.
Однак народний депутат Ярослав Железняк у коментар РБК-Україна зазначив, що новий договір щодо рідкісноземельних металів має здебільшого комерційний характер і суттєво обмежує права України.
Детальніше про заяву нардепа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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