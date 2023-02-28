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В Украине арестовали активы бизнесмена России, финансирующего испытание вражеских ракет

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Вторник 28 февраля 2023 14:55
В Украине арестовали активы бизнесмена России, финансирующего испытание вражеских ракет Фото: в Украине арестовали активы бизнесмена России, финансирующего испытание вражеских ракет (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Суд арестовал имущество российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен. Россиянин причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн грн", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что российский бизнесмен владелец:

  • "Московского опытного завода буровой техники";
  • "Гидроинжстроя";

Также он входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля.

По указаниям подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения скважин и продавали ее за границу. Часть доходов была направлена на финансирование научно-испытательных полигонов России и учебных центров, где проходили испытания авиации и ракетного вооружения.

"Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения, Сердюк пытался переписать собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур", - добавляет СБУ.

В частности, Сердюк создал две фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины.

Во время обысков были обнаружены:

  • бухгалтерскую отчетность;
  • черновые записи;
  • мобильные телефоны и компьютерная техника с подтверждениями незаконной деятельности.

Фото: в Украине арестовали активы бизнесмена России, финансирующего испытание вражеских ракет (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня суд также арестовал имущество 17 предприятий, владельцами которых являются резиденты России. Общая сумма имущества составляет более 142 млн гривен.

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