Суд арестовал имущество российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен. Россиянин причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн грн", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что российский бизнесмен владелец:

"Московского опытного завода буровой техники";

"Гидроинжстроя";

Также он входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля.

По указаниям подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения скважин и продавали ее за границу. Часть доходов была направлена на финансирование научно-испытательных полигонов России и учебных центров, где проходили испытания авиации и ракетного вооружения.



"Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения, Сердюк пытался переписать собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур", - добавляет СБУ.

В частности, Сердюк создал две фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины.

Во время обысков были обнаружены:

бухгалтерскую отчетность;

черновые записи;

мобильные телефоны и компьютерная техника с подтверждениями незаконной деятельности.

Фото: в Украине арестовали активы бизнесмена России, финансирующего испытание вражеских ракет (t.me/SBUkr)