В Україні анонсували "відповідь" на іранські дрони-камікадзе

В Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасів, які здатні вражати цілі на відстані до 1000 км. На цьому етапі вже закінчується розробка 75-кілограмового снаряда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".
"Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. "Укроборонпром" працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", - йдеться в заяві.
В "Укроборонпромі" розповіли про нову розробку на фоні атаки на Київ у понеділок, 17 жовтня.
"Сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників "Герань-2", відомих як Shahed 136. Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі", - додали в концерні.
Shahed 136 - дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року.
Технічні характеристики
Як повідомлялось, на тлі масованого нальоту дронів-камікадзе Shahed-136 на Київ в Ірані вкотре заявили, що не постачали безпілотники Росії.
Нагадаємо, російські окупанти 17 жовтня, атакували Україну понад 40 іранськими дронами-камікадзе. Більшість з них збили українські військові.
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