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В Украине анонсировали "ответ" на иранские дроны-камикадзе

Фото: в Украине анонсировали "ответ" на иранские дроны-камикадзе (defence-ua.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

"Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. "Укроборонпром" работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое" ничего "раз за разом проходит успешные испытания", - говорится в заявлении.

В "Укроборонпроме" рассказали о новой разработке на фоне атаки на Киев в понедельник, 17 октября.

"Сегодня Киев в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников "Герань-2", известных как Shahed 136. Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все", - добавили в концерне.

Для сравнения

Shahed 136 – дрон-камикадзе, изготовленный Ираном и впервые представленный в 2020 году.

Технические характеристики

  • дальность полета до 2500 км;
  • боевая часть массой от 30-50 кг;
  • система наведения БПЛА – инерциальная;
  • общая масса - 200 кг;
  • общая длина - 3,5 метров;
  • размах крыльев – 2,5 метров;
  • Масса осколочно-фугасной боевой части – 40-50 килограммов.

Как сообщалось, на фоне массированного налета дронов-камикадзе Shahed-136 на Киев в Иране в очередной раз заявили, что не поставляли беспилотники России.

Напомним, российские оккупанты 17 октября атаковали Украину более 40 иранскими дронами-камикадзе. Большинство из них сбили украинские военные.

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