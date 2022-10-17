В Украине анонсировали "ответ" на иранские дроны-камикадзе

"Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. "Укроборонпром" работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое" ничего "раз за разом проходит успешные испытания", - говорится в заявлении.

В "Укроборонпроме" рассказали о новой разработке на фоне атаки на Киев в понедельник, 17 октября.

"Сегодня Киев в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников "Герань-2", известных как Shahed 136. Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все", - добавили в концерне.

Для сравнения

Shahed 136 – дрон-камикадзе, изготовленный Ираном и впервые представленный в 2020 году.

Технические характеристики