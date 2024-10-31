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В Україні активно розпочинається опалювальний сезон, - Чернишов

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В українських містах активно розпочинається опалювальний сезон. Тепло в оселях – результат злагодженої взаємодії та командної роботи всіх працівників енергетичної галузі.

Про це заявив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Він зазначив, що попри всі атаки на газовидобувні об’єкти та масовані обстріли ПСГ у квітні-серпні цього року, група "Нафтогаз" накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.

"З початку року компанії групи – "Укргазвидобування" та "Укрнафта" – видобули на понад 7% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, вдалося відновити видобуток газу "Укрнафтобурінням" на Сахалінському родовищі", – зазначив Олексій Чернишов. 

До того ж, за його словами, компанія продовжує закуповувати газ на внутрішньому ринку через Українську енергетичну біржу

Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд куб. м газу з підземних сховищ "Укртрансгазу". Цього року група "Нафтогаз" розраховує приблизно на такі ж показники. 

Олексій Чернишов також повідомив, що "Нафтогаз Трейдинг" уклав договори на постачання газу з усіма підприємствами теплокомуненерго, які подали відповідні заявки. ​

"При цьому ми продовжуємо постачати газ на умовах ПСО, тому ціни на газ для підприємств ТКЕ, виробників електроенергії та населення залишаються незмінними до кінця квітня 2025 року", – сказав він. 

Очільник "Нафтогазу" додав, що спеціалісти "Газмереж" забезпечують розподіл газу та проводять технічне обслуговування мереж у багатоквартирних будинках, щоб газопостачання було безпечним і безперебійним. 

Нагадаємо, стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

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Нафтогаз УкраїниОпалювальный сезон