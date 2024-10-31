В Україні активно розпочинається опалювальний сезон, - Чернишов

Він зазначив, що попри всі атаки на газовидобувні об’єкти та масовані обстріли ПСГ у квітні-серпні цього року, група "Нафтогаз" накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.

"З початку року компанії групи – "Укргазвидобування" та "Укрнафта" – видобули на понад 7% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, вдалося відновити видобуток газу "Укрнафтобурінням" на Сахалінському родовищі", – зазначив Олексій Чернишов.

До того ж, за його словами, компанія продовжує закуповувати газ на внутрішньому ринку через Українську енергетичну біржу.

Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд куб. м газу з підземних сховищ "Укртрансгазу". Цього року група "Нафтогаз" розраховує приблизно на такі ж показники.

Олексій Чернишов також повідомив, що "Нафтогаз Трейдинг" уклав договори на постачання газу з усіма підприємствами теплокомуненерго, які подали відповідні заявки. ​

"При цьому ми продовжуємо постачати газ на умовах ПСО, тому ціни на газ для підприємств ТКЕ, виробників електроенергії та населення залишаються незмінними до кінця квітня 2025 року", – сказав він.

Очільник "Нафтогазу" додав, що спеціалісти "Газмереж" забезпечують розподіл газу та проводять технічне обслуговування мереж у багатоквартирних будинках, щоб газопостачання було безпечним і безперебійним.

Нагадаємо, стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.