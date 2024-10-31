В Украине активно начинается отопительный сезон, - Чернышов

Он отметил, что, несмотря на все атаки на газодобывающие объекты и массированные обстрелы ПХГ в апреле-августе этого года, группа "Нафтогаз" накопила достаточно газа для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025.

"С начала года компании группы - "Укргаздобыча" и "Укрнафта" - добыли более 7% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, удалось восстановить добычу газа "Укрнефтебурением" на Сахалинском месторождении", - отметил Алексей Чернышов.

К тому же, по его словам, компания продолжает закупать газ на внутреннем рынке через Украинскую энергетическую биржу.

Во время отопительного сезона 2023/2024 годов Украина использовала 6,7 млрд куб. м газа из подземных хранилищ "Укртрансгаза". В этом году группа "Нефтегаз" рассчитывает примерно на такие же показатели.

Алексей Чернышев также сообщил, что "Нафтогаз Трейдинг" заключил договоры на поставку газа со всеми предприятиями теплокоммунэнерго, подавших соответствующие заявки. ​

"При этом мы продолжаем поставлять газ на условиях ПСО, поэтому цены на газ для предприятий ТКЭ, производителей электроэнергии и населения остаются неизменными до конца апреля 2025 года", – сказал он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что специалисты "Газсетей" обеспечивают распределение газа и проводят техническое обслуживание сетей в многоквартирных домах, чтобы газоснабжение было безопасным и бесперебойным.

Напомним, стандартная дата начала отопительного сезона в Украине – 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.