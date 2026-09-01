В Україні 82% школярів і дошкільнят мають доступ до укриттів: що зміниться з 1 вересня

За словами Бутенка, головним орієнтиром МОН залишається максимальне повернення дітей до очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас рішення не повинні створювати додаткових ризиків для школярів, дошкільнят та працівників освіти.

Формат навчання залежатиме від безпеки

У кожному закладі формат роботи визначатимуть передусім з огляду на ситуацію на місці та наявність безпечного простору.

Там, де очне навчання поки неможливе, використовуватимуть змішаний або дистанційний формати. Повернутися до занять у класах діти зможуть після створення належних безпекових умов.

Станом на початок нового навчального року понад 82% вихованців дитсадків та учнів шкіл мають доступ до укриттів різних типів. Йдеться більш ніж про 9 тисяч закладів дошкільної освіти та понад 11 тисяч шкіл.

На укриття цього року передбачили 6 млрд гривень

Держава продовжує інвестувати у створення безпечного освітнього середовища. Цього року уряд передбачив на відповідні заходи 6 млрд гривень.

З них 1 млрд гривень уперше спрямували на будівництво підземних дитячих садків. Перший такий заклад уже працює на Харківщині.

У прифронтових регіонах наразі функціонують близько 100 протирадіаційних укриттів, у яких можна проводити повноцінний освітній процес. Ще 131 таке укриття будують коштом державного бюджету. Серед них - 18 підземних дитсадків.

Після завершення запланованих на цей рік робіт доступ до укриттів матимуть уже 87% дітей. До кінця 2027 року МОН планує збільшити цей показник до 92%.

Яка ситуація у Києві та області

У Києві укриття мають 528 закладів дошкільної освіти, а у школах працюють 435 укриттів. Це дозволяє забезпечити ними 91% вихованців та учнів столиці.

Власних укриттів не мають 23 дитсадки та 20 шкіл. Для організації навчального процесу вони використовують орендовані безпечні простори.

На Київщині у дитсадках є 507 укриттів, а у школах - 658. За словами міністра, вони дозволяють забезпечити укриттями понад 90% вихованців та учнів області.

У прифронтових регіонах єдиного формату не буде

Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових громадах. Бутенко наголосив, що тут не може бути одного рішення для всіх.

У частині громад діти навчатимуться дистанційно, в інших - поєднуватимуть дистанційний та очний формати, зокрема використовуючи протирадіаційні укриття. Остаточні рішення ухвалюватимуть на місцях відповідно до реальної безпекової ситуації.

Окремо МОН передбачило рішення для випадків, коли через загрози безпеці неможливо організувати повноцінне гаряче харчування. Діти мають отримувати повноцінне меню з готових до споживання продуктів.