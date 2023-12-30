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В Україні 39 загиблих та 159 постраждалих після російської атаки, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв в Україні внаслідок вчорашньої масованої атаки ворога збільшилася до 39. Всього постраждали 159 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що в Україні досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл - сотні цивільних обʼєктів.

 

Фото: в Україні 39 людей загинули через російську атаку (t.me/V_Zelenskiy_official)

Також президент подякував світовим лідерам, політикам та громадським діячам, які засудили російську атаку.

"Зброя в руках українців - це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить - не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", - додав Зеленський.

Масовий удар по Україні

Росіяни вчора випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві станом на 12:30 30 грудня відомо про 16 жертв внаслідок ворожої атаки. Завали складського приміщення у Шевченківському районі продовжують розбирати.

 

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