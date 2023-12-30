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В Украине 39 погибших и 159 пострадавших после российской атаки, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в Украине в результате вчерашней массированной атаки врага увеличилось до 39. Всего постраждали 159 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на данный момент, к сожалению, 39 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что в Украине до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Пострадали около 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

 

Фото: в Украине 39 человек погибли из-за российской атаки (t.me/V_Zelenskiy_official)

Также президент поблагодарил мировых лидеров, политиков и общественных деятелей, осудивших российскую атаку.

"Оружие в руках украинцев - это всегда защита жизни, и каждое проявление российского террора снова и снова доказывает - нельзя медлить с помощью противостоящим террору. Мы все вместе должны победить террор", - добавил Зеленский.

Массовый удар по Украине

Россияне вчера выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

В Киеве по состоянию на 12:30 30 декабря известно о 16 жертвах в результате вражеской атаки. Завалы складского помещения в Шевченковском районе продолжают разбираться.

 

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