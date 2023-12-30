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Найбільша атака за кількістю жертв. У Києві вже 16 загиблих, оголошено день жалоби

Субота 30 грудня 2023 12:48
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Найбільша атака за кількістю жертв. У Києві вже 16 загиблих, оголошено день жалоби Фото: кількість загиблих в Києві зросла до 16, рятувальна операція продовжується (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рятувальники виявили тіла ще трьох загиблих внаслідок вчорашньої атаки російських терористів. Кількість жертв зросла до 16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Протягом останніх декількох годин рятувальники виявили під завалами тіла ще трьох людей.

Станом на 12:40 відомо про 16 загиблих українців.

Пошуково-рятувальна операція продовжується й, як розповів міський голова Києва Віталій Кличко, продовжуватиметься й завтра.

1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.

Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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