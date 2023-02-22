Україні у 2023 році необхідні додаткові 10 мільярдів доларів від партнерів, - Мінфін

У понеділок у Києві Марченко зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Георгієвою. Сторони обговорили результати місії Фонду щодо перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів, яка відбулась у Варшаві з 13 по 17 лютого, а також перспективи започаткування нової повноцінної програми співпраці за підтримки МВФ.

Міністр фінансів назвав цю зустріч досить продуктивною, наголосивши, що наразі відносини України з партнерами досить стабільні, і ми готові виконати всі вимоги та умови, щоб мати можливість рухатися далі по програмі.

Він наголосив, що у 2023 році додаткова потреба у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту бюджету становить 10 мільярдів доларів. Марченко наголосив, що відкриття повноцінної довгострокової програми за підтримки МВФ сприятиме зменшенню дефіциту бюджету, підтриманню макроекономічної та фінансової стабільності. Окрім прямого залучення коштів від МВФ, це сприятиме мобілізації підтримки від інших донорів.

У свою чергу, очільниця МВФ Георгієва заявила, що Україна успішно виконує зобов’язання у межах Моніторингової програми й робить подальші кроки для розширення фінансування від МВФ.