Украине в 2023 году необходимы дополнительные 10 миллиардов долларов от партнеров, - Минфин

В понедельник в Киеве Марченко встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Георгиевой. Стороны обсудили результаты миссии Фонда по пересмотру Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров, которая состоялась в Варшаве с 13 по 17 февраля, а также перспективы создания новой полноценной программы сотрудничества при поддержке МВФ.

Министр финансов назвал эту встречу достаточно продуктивной, подчеркнув, что сейчас отношения Украины с партнерами достаточно стабильны, и мы готовы выполнить все требования и условия, чтобы иметь возможность двигаться дальше по программе.

Он отметил, что в 2023 году дополнительная потребность во внешнем финансировании для покрытия дефицита бюджета составляет 10 млрд долларов. Марченко подчеркнул, что открытие полноценной долгосрочной программы при поддержке МВФ будет способствовать уменьшению дефицита бюджета, поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности. Помимо прямого привлечения средств от МВФ это будет способствовать мобилизации поддержки от других доноров.

В свою очередь глава МВФ Георгиева заявила, что Украина успешно выполняет обязательства в рамках Мониторинговой программы и делает дальнейшие шаги для расширения финансирования от МВФ.