Україна отримала від Британії понад 200 млн доларів: на що підуть кошти

Україна отримала від Великобританії другу частину додаткового фінансування у розмірі 203 млн доларів через проєкт Світового банку.

"Сьогодні до державного бюджету України від Світового банку надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 млн доларів. Загальний обсяг позики під гарантії Великої Британії становить 500 млн доларів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти надані на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великої Британії.

Термін погашення кредиту - 18,5 року з п'ятирічним пільговим періодом. Відсоткова ставка - 0,25% річних.

"З перших днів повномасштабної війни РФ проти України Велика Британія є одним із лідерів з допомоги на всіх можливих напрямках, у тому числі в наданні фінансової допомоги для нашої держави. Ця допомога дає можливість і надалі безперебійно забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків", - наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Залучені кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.

Нагадаємо, раніше Рада Світового банку схвалила підтримку для України на суму 723 млн доларів.

Крім того, Міжнародний валютний фонд готує екстрену допомогу Україні.

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