В Україні 20 жовтня світло вимикатимуть за графіками: деталі від енергетиків

20 жовтня у низці регіонів України продовжиться економі світла. Графіки відключень діятимуть до двох черг для звичайних споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
У компанії зазначили, що вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії 20 жовтня:
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти, нагадали в "Укренерго".
Користувачам радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні та споживати електроенергію ощадливо.
Раніше РБК-Україна писало, що 19 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти України.
Крім того, 18 жовтня у Київській області запровадили екстрені відключення світла, через які графіки тимчасово не діють.