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В Україні 20 жовтня світло вимикатимуть за графіками: деталі від енергетиків

19:44 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

20 жовтня у низці регіонів України продовжиться економі світла. Графіки відключень діятимуть до двох черг для звичайних споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Графіки 20 жовтня

У компанії зазначили, що вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії 20 жовтня:

  • 6:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України;
  • 6:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) у частині областей.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти, нагадали в "Укренерго".

Користувачам радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні та споживати електроенергію ощадливо.

Раніше РБК-Україна писало, що 19 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти України.

Крім того, 18 жовтня у Київській області запровадили екстрені відключення світла, через які графіки тимчасово не діють.

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