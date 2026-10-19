В Україні 20 жовтня світло вимикатимуть за графіками: деталі від енергетиків

Графіки 20 жовтня

У компанії зазначили, що вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії 20 жовтня:

6:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України;

6:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) у частині областей.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти, нагадали в "Укренерго".



Користувачам радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні та споживати електроенергію ощадливо.