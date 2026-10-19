В Украине 20 октября свет будут выключать по графикам: детали от энергетиков

Графики 20 октября

В компании отметили, что вынуждены будут применять меры по ограничению потребления электроэнергии 20 октября:

6:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины;

6:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) в части областей.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты, напомнили в "Укрэнерго".



Пользователям советуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе и потреблять электроэнергию бережливо.