В Україні 169 іноземців стали "закордонними українцями"

Україна надала статус закордонного українця

Міністерство закордонних справ України повідомило, що статус закордонного українця було присвоєно 169 іноземцям українського походження, які виявили бажання отримати цей статус.

"Особливо у час війни важливо не лише не втрачати зв’язок з історичною Батьківщиною, але й посилювати його. Ми вдячні всім закордонним українцям за активну підтримку України", - заявила заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца.

Права закордонних українців

Відповідно до закону України “Про закордонних українців”, особи, які набули цей статус, мають такі права: