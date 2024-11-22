Кількість іноземних студентів зменшується: які факультети вони обирають в Україні
Українські університети залишаються привабливими для іноземців, навіть попри складну ситуацію в країні та війну. Однак, за даними Міністерства освіти і науки України, кількість запрошень на навчання зменшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МОН.
Зазначається, що станом на 1 листопада 2024 року в українських вишах навчається понад 27 000 студентів із різних країн світу. З цієї кількості 7 100 вступили лише цього року.
Найбільше іноземці приїжджають навчатися в українські університети з:
- Китаю - 10 700 студентів, що складає понад третину від загальної кількості;
- Азербайджану - 4 300;
- Індії - 1 800;
- Грузії та Марокко - по 1 200;
- Туреччини та Туркменістану - по 858 студентів.
Водночас серед студентів є громадяни США (275), Великої Британії (120) і навіть 514 росіян.
Що обирають вивчати?
Медицина є беззаперечним лідером серед обраних спеціальностей - її вивчають 4 400 студентів. Іншими популярними напрямами є:
- Менеджмент - 3 800;
- Економіка - 1 100;
- Право - 985;
- Фармація - 979;
- Музичне мистецтво - 969;
- Освітні й педагогічні науки - 866.
До ТОП-5 українських університетів за кількістю іноземних студентів увійшли:
- Київський національний університет технологій та дизайну - 1 700;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця - 1 700;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 1 100;
- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова - 1 070;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 989 студентів.
Не дивлячись на те, що Україна доволі популярна серед іноземних абітурієнтів, число запрошень на навчання скорочується.
З початку 2024 року українські виші видали 8 500 запрошень на навчання для іноземців. Це значно менше, ніж у попередні роки: у 2023 році було зареєстровано 14 300 запрошень, а у 2022-му - 17 800.
Раніше ми розповідали про те, що у Польщі майже половина іноземних студентів - українці.
Також у нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, що потрібно знати перед вступом в університет в іншій країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.