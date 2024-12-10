В Украине 169 иностранцев стали "зарубежными украинцами"

Украина предоставила статус зарубежного украинца
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что статус зарубежного украинца был присвоен 169 иностранцам украинского происхождения, которые выразили желание его получить.
"Особенно в военное время важно не только не терять связь с исторической Родиной, но и укреплять его. Мы благодарны всем зарубежным украинцам за активную поддержку Украины", - заявила заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца.
Права зарубежных украинцев
В соответствии с законом Украины "О зарубежных украинцах", лица, получившие этот статус, обладают следующими правами:
- Трудоустройство: Возможность работать в Украине на тех же условиях, что и граждане страны.
- Оформление визы: Бесплатное получение многократной визы для посещения Украины.
- Иммиграция: Право на постоянное проживание без учета квот на иммиграцию.
- Образование: Бесплатное обучение в высших учебных заведениях Украины в рамках государственного заказа.