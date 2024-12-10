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В Украине 169 иностранцев стали "зарубежными украинцами"

Фото: 169 человек получили статус зарубежного украинца (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Украина присвоила статус зарубежного украинца 169 иностранцам. Обладатели статуса получают дополнительные возможности, включая право на работу, бесплатное оформление виз и обучение в университетах страны.

Украина предоставила статус зарубежного украинца 

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что статус зарубежного украинца был присвоен 169 иностранцам украинского происхождения, которые выразили желание его получить.

"Особенно в военное время важно не только не терять связь с исторической Родиной, но и укреплять его. Мы благодарны всем зарубежным украинцам за активную поддержку Украины", - заявила заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца.

Права зарубежных украинцев

В соответствии с законом Украины "О зарубежных украинцах", лица, получившие этот статус, обладают следующими правами:

  • Трудоустройство: Возможность работать в Украине на тех же условиях, что и граждане страны.
  • Оформление визы: Бесплатное получение многократной визы для посещения Украины.
  • Иммиграция: Право на постоянное проживание без учета квот на иммиграцию.
  • Образование: Бесплатное обучение в высших учебных заведениях Украины в рамках государственного заказа.

 

Напомним, что украинские университеты остаются привлекательными для иностранцев, даже несмотря на сложную ситуацию в стране и войну. Однако, по данным Министерства образования и науки Украины, количество приглашений на обучение уменьшается.

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МИД Украины