В Україні 10 листопада діятимуть графіки відключень світла: яких обмежень чекати

Протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

для промисловості - графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).

"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" зазначили, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.