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В Україні 10 листопада діятимуть графіки відключень світла: яких обмежень чекати

19:42 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: в Україні 10 листопада діятимуть графіки відключень світла (Колаж РБК-Україна)

У вівторок, 10 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

  • для промисловості - графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).

"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" зазначили, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок нових ударів РФ по енергетиці відбулись знеструмлення у 12 областях. Найбільше пошкоджень зафіксовано на Дніпропетровщині та Київщині.

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УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія