В Україні 10 листопада діятимуть графіки відключень світла: яких обмежень чекати

У вівторок, 10 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Протягом доби вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у заяві.
В "Укренерго" зазначили, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок нових ударів РФ по енергетиці відбулись знеструмлення у 12 областях. Найбільше пошкоджень зафіксовано на Дніпропетровщині та Київщині.