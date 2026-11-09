В Украине 10 ноября будут действовать графики отключений света: каких ограничений ждать

В течение суток вынужденно будут применяться меры ограничения потребления:

для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 2 до 4 очередей).

"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" отметили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.