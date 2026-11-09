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В Украине 10 ноября будут действовать графики отключений света: каких ограничений ждать

19:42 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Украине 10 ноября будут действовать графики отключений света (Коллаж РБК-Украина)

Во вторник, 10 ноября, в части областей Украины будут круглосуточно действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

В течение суток вынужденно будут применяться меры ограничения потребления:

  • для промышленности - графики ограничения мощности;
  • для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 2 до 4 очередей).

"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" отметили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.

Напомним, сегодня в результате новых ударов РФ по энергетике произошли обесточивания в 12 областях. Больше всего повреждений зафиксировано на Днепропетровщине и Киевщине.

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УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия