В Україні з 1 листопада почнуть виводити з обігу старі банкноти двох номіналів
Національний банк України з 1 листопада розпочне поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років. Їх мінятимуть на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління випуску після 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Як зазначають в НБУ, громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами.
Як відбуватиметься заміна
НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:
- банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
- НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.
Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.
Для чого замінюють банкноти
НБУ послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені.
Так, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу.
Цей процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам.
Наразі вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:
- 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років - з 1 жовтня 2020 року;
- 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років - з 1 січня 2023 року;
- 500 гривень - з 1 серпня 2024 року.
Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 жовтня 2024 року у готівковому обігу України перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд гривень.
Найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 гривень - 711,2 млн штук (27,3% та від загальної кількості).
Частка банкнот номіналом 50 гривень становить 4,5% (116 млн штук), номіналом 200 гривень - 16,3% (425,9 млн штук).