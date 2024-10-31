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В Украине с 1 ноября начнут выводить из оборота старые банкноты двух номиналов

Украина, Четверг 31 октября 2024 08:19
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В Украине с 1 ноября начнут выводить из оборота старые банкноты двух номиналов Фото: Банкноты 50 и 200 гривен старых образцов будут изыматься из оборота (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 1 ноября начнет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов. Они будут меняться на банкноты аналогичных номиналов современного поколения выпуска после 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечают в НБУ, гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку они будут оставаться действительными платежными средствами.

В Украине с 1 ноября начнут выводить из оборота старые банкноты двух номиналов

Как будет происходить замена

НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного оборота банкноты, в частности:

  • банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
  • НБУ перестанет выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Для чего заменяют банкноты

НБУ последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих лет более современными и защищенными.

Да, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты.

Этот процесс постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам.

Сейчас продолжается постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналов:

  • 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов – с 1 октября 2020 года;
  • 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов – с 1 января 2023 года;
  • 500 гривен – с 1 августа 2024 года.

Напомним, по данным НБУ, на 1 октября 2024 года в наличном обороте Украины находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд гривен.

Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 гривен - 711,2 млн. штук (27,3% и от общего количества).

Доля банкнот номиналом 50 гривен составляет 4,5% (116 млн штук), номиналом 200 гривен – 16,3% (425,9 млн штук).

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