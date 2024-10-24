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Кількість банкнот найвищого номіналу стрімко зростає: скільки в гаманцях українців

Україна, Четвер 24 жовтня 2024 10:33
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Кількість банкнот найвищого номіналу стрімко зростає: скільки в гаманцях українців Фото: кількість банкнот номіналом 100 гривень зросла на третину (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Найбільше в Україні банкнот номіналом 500 гривень. Однак кількість банкнот у 1000 гривень з початку року зросла на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

За даними НБУ, на одного жителя України 1 жовтня цього року припадало: 63 банкноти і 184 платіжні розмінні та обігові монети (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Кількість банкнот найвищого номіналу стрімко зростає: скільки в гаманцях українців

Найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 грн, монет – номіналом 10 коп. (27,3% та 27,9% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 грн, а монет – номіналом 10 грн (4,5% та 1,7% від загальної кількості в обігу відповідно).

Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту з початку 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 грн. Їх кількість в обігу зросла на 33% та 24% відповідно порівняно з початком цього року.

Найбільше зменшилася в обігу кількість банкнот номіналом 200 грн. Їх наразі на 17,6% менше, ніж на початку 2024 року.

Загальна кількість готівки

У готівковому обігу України станом на 1 жовтня 2024 року перебувало 796,5 млрд грн. Це на 32,1 млрд грн або на 4,2% більше, ніж на початку 2024 року (764,4 млрд грн).

За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2024 року у готівковому обігу України перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,6 млрд грн.

Нагадаємо, зараз найвищий номінал банкнот - 1 тисяча гривень. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк поки не планує вводити в обіг банкноту номіналом 5 тисяч гривень.

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