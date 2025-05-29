Українець зник безвісти після затримання ФСБ в Криму: рідні звернулись до омбудсмана

В окупованому Криму продовжують фіксувати зникнення українців. Цього разу йдеться про Сергія Гріщенкова, якого, за словами доньки, у невідомому напрямку вивезли працівники ФСБ і зв’язок із ним обірвався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення омбудсмана України Дмитра Лубінця у Telegram.

За словами українського омбудсмана, на тимчасово окупованому Кримському півострові родина розшукує Сергія Гріщенкова, якого у Севастополі затримали невідомі, що представилися працівниками ФСБ РФ, і він зник у невідомому напрямку.

Подробиці нічного зникнення

За словами доньки зниклого, її батько, Сергій Гріщенков, який являється громадянином України, в ніч з 6 на 7 травня 2025 року зник.

Попередньо встановлено, що в Севастополі до нього підійшли невідомі особи, які представились співробітниками ФСБ Російської Федерації. Після цього чоловіка вивезли у невідомому напрямку.

Наразі ні родичам, ні офіційним органам України не відомо, де перебуває Сергій Гріщенков і який його статус. З цієї причини родина продовжує шукати будь-яку інформацію про нього через правозахисні органи.

Омбудсман України звернувся до російської сторони

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно звернувся до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою надати інформацію щодо процесуального статусу, підстав затримання та точного місця перебування Гріщенкова.

Порушення міжнародного права

Дмитро Лубінець підкреслює, що подібні випадки на окупованому півострові Крим не поодинокі: громадян України там фактично викрадають під прикриттям правоохоронних структур РФ.

Омбудсман України наголосив, що дії окупаційної влади порушують низку норм міжнародного права. Зокрема:

п. 2 та 4 статті 9 і п. 2 статті 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права;

п. 2 та 3 статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Ці положення гарантують право затриманого та його родичів на отримання інформації про підстави затримання, його процесуальний статус і місце перебування.

Системна практика "викрадень"

Омбудсман України наголосив, що випадок із Сергієм Гріщенковим не є винятком.

"Цинізм і нехтування правами українців на ТОТ стали буденністю", — заявив омбудсман.

За його словами, на території тимчасово окупованого Криму дедалі частіше фіксуються затримання громадян України невідомими особами, які діють під прикриттям ФСБ.

Зазвичай такі затримання відбуваються без офіційного оформлення, без надання інформації родичам або адвокатам. Це являється свідченням повної неспроможності окупаційної адміністрації Криму гарантувати базові права людини.