Украинец пропал без вести после задержания ФСБ в Крыму: родные обратились к омбудсмену

В оккупированном Крыму продолжают фиксировать исчезновения украинцев. На этот раз речь идет о Сергее Грищенкове, которого, по словам дочери, в неизвестном направлении вывезли сотрудники ФСБ и связь с ним оборвалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца в Telegram.

По словам украинского омбудсмена, на временно оккупированном Крымском полуострове семья разыскивает Сергея Грищенкова, которого в Севастополе задержали неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ РФ, и он исчез в неизвестном направлении.

Подробности ночного исчезновения

По словам дочери пропавшего, ее отец, Сергей Грищенков, который является гражданином Украины, в ночь с 6 на 7 мая 2025 года исчез.

Предварительно установлено, что в Севастополе к нему подошли неизвестные лица, которые представились сотрудниками ФСБ Российской Федерации. После этого мужчину вывезли в неизвестном направлении.

Сейчас ни родственникам, ни официальным органам Украины не известно, где находится Сергей Грищенков и каков его статус. По этой причине семья продолжает искать любую информацию о нем через правозащитные органы.

Омбудсман Украины обратился к российской стороне

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что официально обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить информацию относительно процессуального статуса, оснований задержания и точного места пребывания Грищенкова.

Нарушение международного права

Дмитрий Лубинец подчеркивает, что подобные случаи на оккупированном полуострове Крым не единичны: граждан Украины там фактически похищают под прикрытием правоохранительных структур РФ.

Омбудсмен Украины отметил, что действия оккупационных властей нарушают ряд норм международного права. В частности:

п. 2 и 4 статьи 9 и п. 2 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах;

п. 2 и 3 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

Эти положения гарантируют право задержанного и его родственников на получение информации об основаниях задержания, его процессуальном статусе и месте пребывания.

Системная практика "похищений"

Омбудсман Украины отметил, что случай с Сергеем Грищенковым не является исключением.

"Цинизм и пренебрежение правами украинцев на ВОТ стали обыденностью", - заявил омбудсмен.

По его словам, на территории временно оккупированного Крыма все чаще фиксируются задержания граждан Украины неизвестными лицами, которые действуют под прикрытием ФСБ.

Обычно такие задержания происходят без официального оформления, без предоставления информации родственникам или адвокатам. Это является свидетельством полной неспособности оккупационной администрации Крыма гарантировать базовые права человека.