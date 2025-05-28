Без телефонів і документів: 29 людей утримували силоміць у психлікарні на Полтавщині

На Полтавщині 29 людей утримували проти їхньої волі у психіатричному закладі. Поліція вже відкрила кримінальне провадження у зв'язку із порушенням прав людини.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (омбудсмана) Дмитра Лубінця в Telegram .

Що відомо про інцидент

Під час візиту до КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Полтавської обласної ради представники омбудсмана виявили серйозні порушення прав людини.

"У приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх утримують проти власної волі. У них вилучили документи та мобільні телефони, а також, за їхніми словами, їх залучають до примусової безоплатної праці", - зазначив Лубінець.

Омбудсман додав, що його представник у Полтавській області Владислав Носенко негайно викликав слідчо-оперативну групу нацполіції, представників Полтавської обласної прокуратури та керівництво закладу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження й проводять слідчі дії.

Також Лубінець наголосив, що вимагає неухильного дотримання конституційного права людини на свободу й особисту недоторканність.

"Ця справа перебуває на моєму особистому контролі", - заявив омбудсман.

КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" e Полтавської обласної ради (фото: okpl.poltava.ua)