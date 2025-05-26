Українець завжди готовий брати участь у виборах, - соціолог

Відповідаючи на питання про те, чи є наразі запит суспільства щодо проведення виборів при наявності вікна можливостей, Антипович заявив, що українці, відповідно до історичної особливості, завжди готові брати участь у голосуваннях, щоб впливати на ситуацію в країні. Водночас якщо прямо запитати, чи необхідні вибори саме зараз - суспільство відповість "ні". Причиною цьому є:

повномасштабна війна;

витрати;

розбрат.

"Чи реалізовувати цей запит (щодо виборів у разі зупинки війни, - ред.) через три місяці, через шість чи через рік - це вже не таке важливе питання. Якщо буде сказано, що зупинка війни - 1 січня, і ми проведемо в цьому році вибори, і хай вони пройдуть 31 грудня, тобто через 12 місяців, українці на це нічого поганого не скажуть", - додав соціолог.