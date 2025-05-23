У Росії висунули умову для підписання мирної угоди з Україною

В Росії вкотре скиглять через нібито "нелегітимність" президента Володимира Зеленського. Стверджують, що Україні потрібно буде провести вибори перед підписанням мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергія Лаврова, якого цитує "Интерфакс".

За словами Лаврова, перед підписанням мирної угоди між Києвом та Москвою для України "оптимальним варіантом" було б "проведення виборів".

"Будемо дивитися, хто має легітимність з української влади. Нинішня конституція (України, - ред.) начебто дозволяє говорити про голову Верховної Ради, але оптимальним варіантом було б проведення виборів", - заявив голова відомства.

Також він додав, що, згідно з позицією російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський нібито "легітимністю не володіє".