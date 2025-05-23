У Росії висунули умову для підписання мирної угоди з Україною
В Росії вкотре скиглять через нібито "нелегітимність" президента Володимира Зеленського. Стверджують, що Україні потрібно буде провести вибори перед підписанням мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергія Лаврова, якого цитує "Интерфакс".
За словами Лаврова, перед підписанням мирної угоди між Києвом та Москвою для України "оптимальним варіантом" було б "проведення виборів".
"Будемо дивитися, хто має легітимність з української влади. Нинішня конституція (України, - ред.) начебто дозволяє говорити про голову Верховної Ради, але оптимальним варіантом було б проведення виборів", - заявив голова відомства.
Також він додав, що, згідно з позицією російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський нібито "легітимністю не володіє".
Питання легітимності президента України
Російська Федерація (РФ) регулярно ставить під сумнів легітимність Зеленського після завершення його конституційного п’ятирічного терміну 20 травня 2024 року. В Москві стверджують, що без проведення нових виборів його повноваження нібито втратили силу. Ця теза активно розганяється пропагандою країни-терориста та Росією на міжнародній арені.
Втім, українське законодавство чітко передбачає, що у воєнний час вибори не проводяться, а чинний президент продовжує виконувати свої обов’язки до інавгурації нового глави держави.
Днями директор правового департаменту МЗС Максим Мусіхін вже стверджував про те, що голова Верховної Ради України може не підійти на роль підписанта майбутнього договору між країнами, а Зеленський нібито є "нелегітимний".
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