Українець завжди готовий брати участь у виборах, - соціолог
Українці завжди готові брати участь у виборах, але не підтримують проведення голосувань під час війни через низку причин.
Про це розповів глава директора Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на питання про те, чи є наразі запит суспільства щодо проведення виборів при наявності вікна можливостей, Антипович заявив, що українці, відповідно до історичної особливості, завжди готові брати участь у голосуваннях, щоб впливати на ситуацію в країні. Водночас якщо прямо запитати, чи необхідні вибори саме зараз - суспільство відповість "ні". Причиною цьому є:
- повномасштабна війна;
- витрати;
- розбрат.
"Чи реалізовувати цей запит (щодо виборів у разі зупинки війни, - ред.) через три місяці, через шість чи через рік - це вже не таке важливе питання. Якщо буде сказано, що зупинка війни - 1 січня, і ми проведемо в цьому році вибори, і хай вони пройдуть 31 грудня, тобто через 12 місяців, українці на це нічого поганого не скажуть", - додав соціолог.
Питання виборів в Україні
На тлі повномасштабної війни, згідно з законодавством України, вибори не проводяться. Водночас президент Володимир Зеленський, після завершення конституційного п’ятирічного терміну 20 травня 2024 року, продовжує виконувати свої обов’язки до інавгурації нового глави держави.
Окремо варто додати, що російська пропаганда часто намагається маніпулювати питанням "легітимності" українського лідера. Нещодавно в Росії жалілись на те, що Україні нібито потрібно буде провести вибори перед підписанням можливої мирної угоди.
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