Украинец всегда готов участвовать в выборах, - социолог
Украинцы всегда готовы участвовать в выборах, но не поддерживают проведение голосований во время войны по ряду причин.
Об этом рассказал глава директора Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас запрос общества о проведении выборов при наличии окна возможностей, Антипович заявил, что украинцы, согласно исторической особенности, всегда готовы участвовать в голосованиях, чтобы влиять на ситуацию в стране. В то же время если прямо спросить, необходимы ли выборы именно сейчас - общество ответит "нет". Причиной этому являются:
- полномасштабная война;
- расходы;
- раздор.
"Реализовывать ли этот запрос (относительно выборов в случае остановки войны, - ред.) через три месяца, через шесть или через год - это уже не такой важный вопрос. Если будет сказано, что остановка войны - 1 января, и мы проведем в этом году выборы, и пусть они пройдут 31 декабря, то есть через 12 месяцев, украинцы на это ничего плохого не скажут",- добавил социолог.
Вопрос выборов в Украине
На фоне полномасштабной войны, согласно законодательству Украины, выборы не проводятся. В то же время президент Владимир Зеленский, после завершения конституционного пятилетнего срока 20 мая 2024 года, продолжает исполнять свои обязанности до инаугурации нового главы государства.
Отдельно стоит добавить, что российская пропаганда часто пытается манипулировать вопросом "легитимности" украинского лидера. Недавно в России жаловались на то, что Украине якобы нужно будет провести выборы перед подписанием возможного мирного соглашения.
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