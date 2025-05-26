Украинец всегда готов участвовать в выборах, - социолог

Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас запрос общества о проведении выборов при наличии окна возможностей, Антипович заявил, что украинцы, согласно исторической особенности, всегда готовы участвовать в голосованиях, чтобы влиять на ситуацию в стране. В то же время если прямо спросить, необходимы ли выборы именно сейчас - общество ответит "нет". Причиной этому являются:

полномасштабная война;

расходы;

раздор.

"Реализовывать ли этот запрос (относительно выборов в случае остановки войны, - ред.) через три месяца, через шесть или через год - это уже не такой важный вопрос. Если будет сказано, что остановка войны - 1 января, и мы проведем в этом году выборы, и пусть они пройдут 31 декабря, то есть через 12 месяцев, украинцы на это ничего плохого не скажут",- добавил социолог.