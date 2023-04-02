Українець виборов титул найсильнішої людини Європи

Англія вважається батьківщиною стронгмену в Європі. І саме там учора відбувся конкурс "Найсильніша людина Європи". За нагороди позмагались найкращі атлети континенту, зокрема й представники України.

Фото: українець став найсильнішим чоловіком Європи (facebook.com/sport.lviv.oda)

Найкращий результат вдалось продемонструвати Кордіяці, який на змаганнях також зміг встановити новий світовий рекорд у вправі Колесо Конана.

Цікаво, що друга сходинка п’єдесталу також за Україною - срібло змагань виборов титулований український стронгмен Олексій Новіков.

Нагадаємо, вчора український дзюдоїст виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.

Нещодавно ми повідомляли, що українська спортсменка й учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль у категорії “до 70 кілограмів” на Кубку Європи з дзюдо.

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