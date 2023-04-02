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Украинец завоевал титул сильнейшего человека Европы

Фото: украинец стал самым сильным мужчиной Европы (instagram.com giantslivestrongman/)
Автор: Карина Левицкая

Украинец Павел Кордияка показал лучший результат на конкурсе "Самый сильный человек Европы", который прошел вчера в городке Лидс (Англия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу управления молодежи и спорта Львовской ОГА в Facebook.

Англия считается родиной стронгмена в Европе. И именно там вчера состоялся конкурс "Самый сильный человек Европы". За награды сразились лучшие атлеты континента, в том числе представители Украины.

Фото: украинец стал самым сильным мужчиной Европы (facebook.com/sport.lviv.oda)

Лучший результат удалось продемонстрировать Кордияке, который на соревнованиях смог также установить новый мировой рекорд в упражнении Колесо Конана.

Интересно, что второе место пьедестала также по Украине - серебро соревнований завоевал титулованный украинский стронгмен Алексей Новиков.

Напомним, вчера украинский дзюдоист завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam.

Недавно мы сообщали, что украинская спортсменка и участница проекта Olympic Dreams Анна Олейник-Корнийко завоевала золотую медаль в категории "до 70 килограммов" на Кубке Европы по дзюдо.

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