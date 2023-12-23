Українець Скапінцев дебютував у НБА в день підписання контракту

25-річний українець екстрено зіграв за клуб НБА. Вранці він домовився з "Нікс" про двосторонній контракт, щоб підстрахувати команду після травм Робінсона та Сімса.

Матч проти "Мілуокі" Скапінцев розпочав на лаві запасних. Ігровий час центровий отримав під завісу зустрічі, коли поразка "Нью-Йорка" вже не викликала запитань. Український баскетболіст провів на паркеті трохи більше хвилини та встиг виконати одну спробу з гри (неточно).

Лише напередодні Скапінцев став переможцем внутрішньосезонного турніру Джі-Ліги. Там він захищав кольори фарм-клубу "Нікс" – "Вестчестера". Середні цифри в нинішньому сезоні – 5.9 очок, 4.3 підбирання, 1.7 передача, 1.2 блокшота та 0,5 перехоплень за майже 19 хвилин у грі.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, виховувався у структурі місцевих "Мавп". Дебютував на професіональному рівні в складі рідної команди у 2015 році.

Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2020. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки вітчизняного чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис". Звідти переїхав за океан.

У лавах збірної України вперше зіграв у 2020-му. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.