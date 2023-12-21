Михайлюк перервав персональну сумну серію в НБА: українець отримав рекордний час у сезоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Оборонець з навиками форварда традиційно опинився на лаві запасних бостонців. У стартовій же п'ятірці команди з'явилися Холідей, Вайт, Порзінгіс, Хаузер і Браун.

Михайлюк провів на паркеті 16 хвилин. За відведений час він встиг набрати 2 очки, зробив 4 підбирання і віддав 3 передачі. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця виявився позитивним – 7 пунктів. "Селтікс" здобули впевнену перемогу (144:119).

Перші хвилини Михайлюк отримав у другій чверті. Саме тут він оформив усі підбирання і асист на триочковий. Та поступово виступ українського баскетболіста набув чорно-білих барв, коли вдалі дії змінювалися помилковими. Зокрема, Михайлюк не потішив кидками з-за "дуги" – 4 спроби та всі невдалі.

Святослав Михайлюк у 2023 році

Влітку відхилив пропозицію афінського "Панатінаїкоса". У вересні підписав негарантований контракт із "Бостоном" на 1 рік. Угода стала постійною перед стартом сезону, а зарплата українця зросла до 1,17 млн доларів.

Михайлюк непогано себе проявив у передсезонних матчах. Найрезультативніший поєдинок зіграв проти "Філадельфії" – 15 очок, 6 підбирань і 2 асисти за майже 19 хвилин на майданчику. На офіційному рівні Михайлюк дебютував за "Бостон" проти "Вашингтона" 30 жовтня (3 очки та 1 асист за 5 хвилин у грі).

Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА. Актуальні середні цифри – 1.6 очко, 0.8 підбирань, 0.4 передач, 0.4 перехоплень за 7.5 хвилин у грі. У матчі проти "Кінгз" перервав триматчеву серію без результативних дій.