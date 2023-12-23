RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинец Скапинцев дебютировал в НБА в день подписания контракта

Фото: Дмитрий Скапинцев был в лагере "Никс" летом (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Центровой Дмитрий Скапинцев стал третьим представителем Украины в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации 2023/24. Он провел дебютный матч за "Нью-Йорк Никс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

25-летний украинец экстренно сыграл за клуб НБА. Утром он договорился с "Никс" о двустороннем контракте, чтобы подстраховать команду после травм Робинсона и Симса.

Матч против "Милуоки" Скапинцев начал на скамье запасных. Игровое время центровой получил под занавес встречи, когда поражение "Нью-Йорка" уже не вызывало вопросов. Украинский баскетболист провел на паркете чуть больше минуты и успел исполнить одну попытку с игры (неточно).

Лишь накануне Скапинцев стал победителем внутрисезонного турнира Джи-Лиги. Там он защищал цвета фарм-клуба "Никс" – "Уэстчестера". Средние цифры в нынешнем сезоне – 5.9 очков, 4.3 подбора, 1.7 передача, 1.2 блок-шота и 0,5 перехватов за почти 19 минут в игре.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитывался в структуре местных "Мавп". Дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в 2015 году.

Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2020. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки отечественного чемпионата перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан.

В рядах сборной Украины впервые сыграл в 2020-м. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.

К слову, украинец Лень возобновил тренировки с "Сакраменто" после травмы ноги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол