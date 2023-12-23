Украинец Скапинцев дебютировал в НБА в день подписания контракта

25-летний украинец экстренно сыграл за клуб НБА. Утром он договорился с "Никс" о двустороннем контракте, чтобы подстраховать команду после травм Робинсона и Симса.

Матч против "Милуоки" Скапинцев начал на скамье запасных. Игровое время центровой получил под занавес встречи, когда поражение "Нью-Йорка" уже не вызывало вопросов. Украинский баскетболист провел на паркете чуть больше минуты и успел исполнить одну попытку с игры (неточно).

Лишь накануне Скапинцев стал победителем внутрисезонного турнира Джи-Лиги. Там он защищал цвета фарм-клуба "Никс" – "Уэстчестера". Средние цифры в нынешнем сезоне – 5.9 очков, 4.3 подбора, 1.7 передача, 1.2 блок-шота и 0,5 перехватов за почти 19 минут в игре.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитывался в структуре местных "Мавп". Дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в 2015 году.

Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2020. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки отечественного чемпионата перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан.

В рядах сборной Украины впервые сыграл в 2020-м. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.