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Українець Сіренко здобув третю перемогу нокаутом цьогоріч

Фото: Владислав Сіренко прагне пробитися в боксерську еліту (facebook.com/b1boxing)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Владислав Сіренко переміг американця Брендона Кармака в надважкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

29-річний представник України на церемонії зважування виявився легшим за суперника на цілих 18 кг. Під Сіренком ваги зупинилися на позначці 112 кг.

Українець контролював бій фактично зі старту. Розв'язка ж настала в 4-му раунді. Сіренко спрямував на Кармака цілий шквал ударів, під якими той впав додолу. Рефері вирішив зупинити поєдинок, віддавши вітчизняному боксеру перемогу технічним нокаутом.

Сіренко повернувся на ринг після понад 2-річної паузи навесні. З тих пір він провів 3 бої в американському Нешвіллі. Усі поєдинки український виграв із позначкою TKO.

 

 

 

Хто такий Владислав Сіренко

Уродженець Києва, боксом почав займатися в 10 років. Провів понад дві сотні поєдинків на любительському рівні.

На професіональному рингу дебютував навесні 2017 року. З тих провів 19 боїв у ПАР, США, Австрії, Україні, Німеччині та Франції. Наразі не зазнав жодної поразки та 15 разів завершував поєдинки нокаутами.

У любителях став віце-чемпіоном Європи на молодіжному рівні в 2013 році. Перед виходом у профі виступав за напівпрофесіональний колектив "Українські отамани". У серпні цьогоріч уклав контракт із компанією Queensberry Promotions Френка Воррена.

До слова, раніше Дюбуа яскраво нокаутував Джошуа в битві за титул IBF.

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