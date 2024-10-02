Украинец Сиренко одержал третью в этом году победу нокаутом

29-летний представитель Украины на церемонии взвешивания оказался легче соперника на целых 18 кг. Под Сиренко весы остановились на отметке 112 кг.

Украинец контролировал бой фактически со старта. Развязка же наступила в 4-м раунде. Сиренко направил на Кармака целый шквал ударов, под которыми тот упал наземь. Рефери решил остановить поединок, отдав отечественному боксеру победу техническим нокаутом.

Сиренко вернулся на ринг после более чем 2-летней паузы весной. С тех пор он провел 3 боя в американском Нэшвилле. Все поединки украинский выиграл с отметкой TKO.

Кто такой Владислав Сиренко

Уроженец Киева, боксом начал заниматься в 10 лет. Провел более двухсот поединков на любительском уровне.

На профессиональном ринге дебютировал весной 2017 года. С тех пор провел 19 боев в ЮАР, США, Австрии, Украине, Германии и Франции. Пока не потерпел ни одного поражения и 15 раз завершал поединки нокаутами.

В любителях стал вице-чемпионом Европы на молодежном уровне в 2013 году. Перед выходом в профи выступал за полупрофессиональный коллектив "Украинские атаманы". В августе заключил контракт с компанией Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.