Українець Сіренко здобув третю перемогу нокаутом цьогоріч

29-річний представник України на церемонії зважування виявився легшим за суперника на цілих 18 кг. Під Сіренком ваги зупинилися на позначці 112 кг.

Українець контролював бій фактично зі старту. Розв'язка ж настала в 4-му раунді. Сіренко спрямував на Кармака цілий шквал ударів, під якими той впав додолу. Рефері вирішив зупинити поєдинок, віддавши вітчизняному боксеру перемогу технічним нокаутом.

Сіренко повернувся на ринг після понад 2-річної паузи навесні. З тих пір він провів 3 бої в американському Нешвіллі. Усі поєдинки український виграв із позначкою TKO.

