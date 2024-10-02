ua en ru
Ср, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українець Сіренко здобув третю перемогу нокаутом цьогоріч

Нешвілл, Середа 02 жовтня 2024 10:29
UA EN RU
Українець Сіренко здобув третю перемогу нокаутом цьогоріч Фото: Владислав Сіренко прагне пробитися в боксерську еліту (facebook.com/b1boxing)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Владислав Сіренко переміг американця Брендона Кармака в надважкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

29-річний представник України на церемонії зважування виявився легшим за суперника на цілих 18 кг. Під Сіренком ваги зупинилися на позначці 112 кг.

Українець контролював бій фактично зі старту. Розв'язка ж настала в 4-му раунді. Сіренко спрямував на Кармака цілий шквал ударів, під якими той впав додолу. Рефері вирішив зупинити поєдинок, віддавши вітчизняному боксеру перемогу технічним нокаутом.

Сіренко повернувся на ринг після понад 2-річної паузи навесні. З тих пір він провів 3 бої в американському Нешвіллі. Усі поєдинки український виграв із позначкою TKO.

Хто такий Владислав Сіренко

Уродженець Києва, боксом почав займатися в 10 років. Провів понад дві сотні поєдинків на любительському рівні.

На професіональному рингу дебютував навесні 2017 року. З тих провів 19 боїв у ПАР, США, Австрії, Україні, Німеччині та Франції. Наразі не зазнав жодної поразки та 15 разів завершував поєдинки нокаутами.

У любителях став віце-чемпіоном Європи на молодіжному рівні в 2013 році. Перед виходом у профі виступав за напівпрофесіональний колектив "Українські отамани". У серпні цьогоріч уклав контракт із компанією Queensberry Promotions Френка Воррена.

До слова, раніше Дюбуа яскраво нокаутував Джошуа в битві за титул IBF.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
NEWS
Росіяни, ймовірно, захопили Вугледар, - ISW
Росіяни, ймовірно, захопили Вугледар, - ISW
DAILY
Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів