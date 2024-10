Украинец Сиренко одержал третью в этом году победу нокаутом

29-летний представитель Украины на церемонии взвешивания оказался легче соперника на целых 18 кг. Под Сиренко весы остановились на отметке 112 кг.

Украинец контролировал бой фактически со старта. Развязка же наступила в 4-м раунде. Сиренко направил на Кармака целый шквал ударов, под которыми тот упал наземь. Рефери решил остановить поединок, отдав отечественному боксеру победу техническим нокаутом.

Сиренко вернулся на ринг после более чем 2-летней паузы весной. С тех пор он провел 3 боя в американском Нэшвилле. Все поединки украинский выиграл с отметкой TKO.

Ukrainian Vladyslav Sirenko (22-0) had little trouble with his heavyweight opponent Brandon Carmack (7-6-3) and stopped him in the fourth round in Nashville, Tennessee, USA. pic.twitter.com/U8TIZayNXQ