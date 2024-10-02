Украинец Сиренко одержал третью в этом году победу нокаутом
Украинский боксер Владислав Сиренко победил американца Брендона Кармака в сверхтяжелом весе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
29-летний представитель Украины на церемонии взвешивания оказался легче соперника на целых 18 кг. Под Сиренко весы остановились на отметке 112 кг.
Украинец контролировал бой фактически со старта. Развязка же наступила в 4-м раунде. Сиренко направил на Кармака целый шквал ударов, под которыми тот упал наземь. Рефери решил остановить поединок, отдав отечественному боксеру победу техническим нокаутом.
Сиренко вернулся на ринг после более чем 2-летней паузы весной. С тех пор он провел 3 боя в американском Нэшвилле. Все поединки украинский выиграл с отметкой TKO.
Ukrainian Vladyslav Sirenko (22-0) had little trouble with his heavyweight opponent Brandon Carmack (7-6-3) and stopped him in the fourth round in Nashville, Tennessee, USA. pic.twitter.com/U8TIZayNXQ— Permante (@PermantexG) October 2, 2024
Кто такой Владислав Сиренко
Уроженец Киева, боксом начал заниматься в 10 лет. Провел более двухсот поединков на любительском уровне.
На профессиональном ринге дебютировал весной 2017 года. С тех пор провел 19 боев в ЮАР, США, Австрии, Украине, Германии и Франции. Пока не потерпел ни одного поражения и 15 раз завершал поединки нокаутами.
В любителях стал вице-чемпионом Европы на молодежном уровне в 2013 году. Перед выходом в профи выступал за полупрофессиональный коллектив "Украинские атаманы". В августе заключил контракт с компанией Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.
К слову, ранее Дюбуа ярко нокаутировал Джошуа в сражении за титул IBF.
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