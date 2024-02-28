Українець Семенюк виграв волейбольний Кубок виклику та став MVP фінальної серії

Кубок виклику, фінал, матч-відповідь

"Монца" – "Проєкт Варшава" – 1:3 (25:27, 16:25, 25:17, 22:25); перший матч – 1:3

29-річний блокувальник зіграв одну з провідних ролей у другому протистоянні з італійським клубом. Він набрав 10 очок, виконав 3 блоки та оформив 1 ейс.

Хороший перформанс Семенюк видав і в першій зустрічі команд – 14 очок, 5 блоків і два ейси. Такі познаки дозволили українцю вибороти титул MVP. На церемонію нагородження він вийшов із національним прапором і не стримував емоцій від здобуття нагороди.

Для "Проєкта Варшави" цьогорічний Кубок виклику став дебютним європейським трофеєм в історії. Загалом столичний колектив став першим представником Польщі після "Титана" з Ченстохови, який тріумфував у турнірі.