ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гандбольна збірна України втратила тренера посеред відбору до чемпіонату Європи

Київ, Вівторок 27 лютого 2024 10:58
UA EN RU
Гандбольна збірна України втратила тренера посеред відбору до чемпіонату Європи Фото: Віталій Андронов написав заяву на звільнення (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняний фахівець Віталій Андронов пішов із посади головного тренера жіночої національної команди України з гандболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФГУ.

Керманич "синьо-жовтих" відмовився від роботи за власним бажанням. На чолі збірної він провів 2,5 роки.

Андронов написав заяву за лічені дні до початку тренувального збору національної команди. Замість нього в прийдешніх поєдинках зі "синьо-жовтими" працюватиме Борис Чижов. Натомість нового постійного головного тренера профільна федерація обере після закінчення відбору на першість Європи.

Збірна України проведе ще чотири матчі в кваліфікації. На 29 лютого та 2 березня заплановані два поєдинки з ізраїльтянами. Натомість у квітні українки зіграють проти збірних Німеччини та Словаччини. Наразі українки йдуть другими в квартеті (2 очки), а на чемпіонат Європи гарантовано вийдуть дві найкращі команди.

Із прізвищем Андронова пов'язані новітні успіхи збірної України. Під його керівництвом "синьо-жовті" вперше за півтора десятиліття пробилися на чемпіонат світу. На Мундіалі торік українки здолали попередній раунд, але вилетіли після основного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
NEWS
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади