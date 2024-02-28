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Украинец Семенюк выиграл волейбольный Кубок вызова и стал MVP финальной серии

Фото: Юрий Семенюк с призом Самому ценному игроком финала (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Украинский волейболист Юрий Семенюк в составе польского "Проекта Варшавы" триумфовал в финале Кубка вызова 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок вызова, финал, ответный матч

"Монца" – "Проект Варшава" – 1:3 (25:27, 16:25, 25:17, 22:25); первый матч – 1:3

 

29-летний блокировщик сыграл одну из ведущих ролей во втором противостоянии с итальянским клубом. Он набрал 10 очков, выполнил 3 блока и оформил 1 эйс.

Хороший перформанс Семенюк выдал и в первой встрече команд – 14 очков, 5 блоков и два эйса. Такие знаки позволили украинцу завоевать титул MVP. На церемонию награждения он вышел с национальным флагом и не сдерживал эмоций от награды.

Для "Проекта Варшавы" Кубок вызова в этом году стал дебютным европейским трофеем в истории. В общей сложности столичный коллектив стал первым представителем Польши после "Титана" из Ченстоховы, триумфовавшим в турнире.

Кто такой Юрий Семенюк

Уроженец пригорода Львова, волейболом начал заниматься в 20 лет. На профессиональном уровне дебютировал за местный "Барком-Летучие мыши".

Цвета львовской команды защищал в 2014-2021 гг. с перерывами. Также выступал за бельгийский "Маасейк" и городоцкий "Эпицентр-Подоляне". В "Проект Варшавы" перешел перед сезоном 2021/22. Четырехкратный чемпион Украины, четырежды выигрывал Кубок Украины и трижды – Суперкубок Украины.

В составе национальной команды дошел до четвертьфинала ЧМ-2022. До карьеры волейболиста работал в одном из магазинов сети Auchan.

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Волейбол